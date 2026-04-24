Si finge un' operatore delle forze dell' ordine e si fa consegnare gioielli da un' anziana

Un individuo si è presentato a casa di un’anziana fingendosi un rappresentante delle forze dell’ordine. Dopo aver dichiarato di dover controllare alcuni documenti, ha convinto la donna a consegnargli gioielli per un valore di circa 15mila euro. La truffa si è verificata in una zona residenziale, senza che ci siano stati altri coinvolgimenti o testimoni presenti. La vittima ha poi segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Truffa un'anziana fingendosi un operatore delle forze dell'ordine e si fa consegnare gioielli per un valore di circa 15mila euro. I carabinieri di Todi, hanno arrestato in flagranza un 34enne, di origini campane, per truffa aggravata ai danni di un’anziana. Come ricostruito dai militari l’uomo si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Si finge carabiniere e si fa consegnare 30mila euro in oro da un’anziana: 22enne arrestato per la nona voltaUn 22enne è stato arrestato a Milano per truffa aggravata, perché si sarebbe fatto consegnare gioielli per 30mila euro da un'anziana fingendo di... Versilia, si finge carabiniere e si fa consegnare gioielliMASSAROSA (LU) – Una truffa in Versilia ai danni di una donna del posto è stata sventata dai Carabinieri, che hanno arrestato due uomini ritenuti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papà ho bisogno di soldi: con un messaggio il truffatore si fa consegnare 3mila euro dalla vittima; Si finge operatore bancario e fa sparire 29mila euro: condannato; Attacco hacker contro Booking, rubati dati sensibili, rischio truffe; Parma, si finge colonnello dei Carabinieri e truffa una donna: denunciato 43enne. Si finge operatore bancario e fa sparire 29mila euro: condannatoUn sms e una telefonata con numero falsificato convincono la vittima a eseguire bonifici istantanei: recuperata gran parte della somma Un sms apparentemente inviato dalla banca con l’avviso di movimen ... youtvrs.it Si fingono operatori anti-frode: truffata una donna per 23mila euro, denunciatiUna donna di 42 anni residente in provincia di Ferrara è stata truffata per quasi 23mila euro cadendo in un raggiro telefonico. A contattarla un finto operatore antifrode della sua banca, l’ha ... livesicilia.it “Il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente. . E così sui binari in tondo gira, illudendo la ragione, questo trenino a molla che si chiama cuore.” —Fernando Pessoa #LaPennaDelPoeta a #Sala x.com Si finge la figlia e lo truffa: denunciato 36enne Leggi qui: https://altarimini.it/si-finge-la-figlia-e-lo-truffa-denunciato-36enne.php - facebook.com facebook