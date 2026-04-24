Durante la partita di Serie A disputata allo Stadio Via del Mare, Tiago Gabriel ha segnato un gol che ha permesso all’US Lecce di pareggiare contro la Fiorentina con il punteggio di 1-1. La gara si è conclusa con un pareggio che mantiene viva una piccola speranza per entrambe le squadre in classifica. La partita si è svolta il 20 aprile 2026.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. LECCE, ITALIA – 20 APRILE 2026: Tiago Gabriel ha segnato un gol fondamentale per l’US Lecce, portando la sua squadra al pareggio durante la partita di Serie A contro la Fiorentina, disputata allo Stadio Via del Mare. Il match, cruciale nella lotta per la salvezza, ha visto i padroni di casa tenere viva la speranza di rimanere in prima divisione. Il pareggio di Tiago Gabriel mantiene vive le speranze del Lecce, mentre la Fiorentina riesce a mantenere un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione a sole cinque giornate dal termine del campionato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A: Lecce e Fiorentina pareggiano 1-1, rimane viva una sottile speranza.

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