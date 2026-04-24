Serale Amici anticipazioni sesta puntata 25 aprile | chi è stato eliminato gli ospiti

Il serale di Amici torna in onda sabato 25 aprile 2026 con la sesta puntata. Sono previste eliminazioni di alcuni concorrenti e la presenza di ospiti speciali che si esibiranno durante la serata. Le anticipazioni indicano i nomi dei partecipanti che saranno eliminati e i momenti più attesi dello show. La puntata sarà trasmessa in prima serata e coinvolgerà pubblico e giuria in un nuovo appuntamento con il talent.

Tutte le anticipazioni della puntata del serale di Amici che andrà in onda sabato 25 aprile 2026. Sabato 25 Aprile 2026 andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sugli ospiti della puntata e il concorrente eliminato. Nella prima serata di sabato 25 Aprile 2026 andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici 25, ma come ogni settimana le anticipazioni arrivano prima, dopo la registrazione del giovedì. Mancano poche settimane alla finale e la tensione è sempre più alta per i concorrenti in gara. Arrivati alla sesta puntata del serale, a sfidarsi al centro dello studio saranno nove allievi ancora rimasti in gara: Alessio, Angie, Emiliano, Elena, Lorenzo, Gard, Riccardo, Alex e Nicola.🔗 Leggi su Novella2000.it

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