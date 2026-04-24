Sempre meno iscritti nelle scuole abruzzesi i Gd | Un crollo altro che toni trionfalistici Subito la riforma

Negli ultimi anni, il numero di iscrizioni nelle scuole abruzzesi è in costante calo, con migliaia di studenti che abbandonano gli istituti scolastici. I dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale confermano questa tendenza, suscitando preoccupazione tra le associazioni giovanili. I rappresentanti dei Giovani democratici hanno commentato la situazione definendola un “crollo” e hanno richiesto l’adozione di una riforma immediata per intervenire sul problema.

“Il sistema scolastico abruzzese perde migliaia di studenti ogni anno e con essi pezzi di futuro”. Questo il caustico commento della responsabile scuola e vicesegretaria regionale dei Giovani democratici Pia Finoli e del segretario regionale Saverio Gileno ai dati diffusi dall’Ufficio scolastico.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Crollo di iscritti nelle scuole abruzzesi: 3.800 studenti in meno l'anno prossimo, Chieti la provincia con il calo più pesante A settembre 205 iscritti in meno nelle scuole padovaneCalo nelle iscrizioni alle classi delle scuole primarie, medie e superiori della città: sono 205 gli studenti degli istituti statali in meno rispetto... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sanità pugliese: I cittadini devono entrare nella stanza dei conti, occorre subito un comitato civico di controllo; Vendo su Vinted o Subito: cosa è cambiato nel 2025 e cosa rischi davvero; Foggia-Salernitana, trasferta in Ferrari: specialista di rimonte; Acqua in bottiglia: lo sanno in pochi ma quando è così devi buttarla subito. “Con uno striscione e un tentativo di intervento, che è stato subito zittito, volevamo evitare l’ennesima passerella del ministro, ma ancora una volta la risposta è stata cacciarci. Siamo stati tutti chiusi fuori dalla scuola senza riprendere i nostri za… x.com Stop ai contributi INPS fino al 30 aprile per chi ha subito danni dal ciclone Harry: l'INPS fissa le scadenze e le procedure. Elenco dei Comuni coinvolti. - facebook.com facebook