In un dibattito che riguarda la libertà di scelta, si discute spesso sulla relazione tra fede e possibilità di negare la vita. Secondo alcune interpretazioni, la mancanza di fede può portare a una maggiore libertà nel considerare l’eventualità di interrompere la propria esistenza. Questa posizione viene collegata a un’idea di laicità che sostiene la possibilità di decidere autonomamente sul proprio percorso di vita, anche in modo estremo.

L a nostra laicità suggerisce che della nostra vita possiamo fare ciò che vogliamo, anche sopprimerla. La questione è che proprio in linea di principio non possiamo fare quello che vogliamo perché apparteniamo a una comunità che si è data le sue regole di convivenza da rispettare. Talvolta, però, la loro trasgressione diventa un'occasione di emancipazione. Una persona decide di togliersi "scientificamente" la vita: "scientificamente" perché non avendo il coraggio di suicidarsi, chiede l'aiuto ad altri o, meglio, ha una struttura pensata e costruita proprio con quella finalità. Siamo di fronte a un modello di emancipazione dai vecchi e superati i principi? Sono convinto che se è una macchina che tiene in vita una persona, non è lei a vivere, ma è la macchina che funziona, cioè che vive al posto della persona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se non c'è fede, c'è più libertà di negare la vita. Socialmente è distruttivo

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