Scurria attacca anche sul Teatro | Il Comune non ha ancora versato quanto dovuto

L’amministrazione comunale non ha ancora effettuato il pagamento previsto per il Teatro Vittorio Emanuele, secondo quanto affermato dall’opposizione. La discussione si concentra sulla mancata corresponsione di fondi da parte del Comune, che avrebbe lasciato in sospeso gli accordi economici relativi alla struttura teatrale. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra le parti, con accuse di mancato rispetto degli impegni presi.

L’amministrazione Basiluca è sfuggita alla proprie responsabilità anche nei confronti del Teatro Vittorio Emanuele. Il Comune, infatti, non ha ancora versato i 200 mila euro dovuti per la sua compartecipazione ai lavori – finanziati con il Pnrr - per l’efficientamento energetico della struttura.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Teatro della Società, Valsecchi: "Ho diffidato il Comune. Ora rischia anche sul piano penale""In data 10 aprile 2026 ho mandato una diffida formale al sindaco Mauro Gattinoni e per conoscenza al Prefetto di Lecco sulla situazione paradossale...

Messina, il caso dei 513 milioni persi: Scurria attacca BasileIl dibattito a Messina ha preso una piega inaspettata durante l’incontro tenutosi al Palacultura, dove Marcello Scurria ha affrontato i temi cruciali...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Piano urbanistico, è polemica: Scurria attacca, Mondello ribatte; INTERVISTA Messina, la Lega scopre le carte: ecco la lista per il Consiglio comunale a sostegno di Scurria; La Lega svela i nomi per Messina: Siamo pronti a governare con serietà; Messina e le risorse intercettate dal 2018.

Scurria all’attacco: Dove sono i fondi extra bilancio di Basile? Solo parcheggi e ciclabili?Il candidato sindaco del centrodestra parla di caccia al tesoro per capire come sono state spese le risorse: Parlano di 1 miliardo e 312 milioni, ma che risultati ci sono? da Tempostretto.it ... msn.com

Piano di riequilibrio, da Scurria a Musolino e Russo critiche a BasileDopo il candidato del centrodestra, la senatrice all'attacco. Oggi iniziativa del centrosinistra sui chiarimenti chiesti dalla Corte dei conti al Comune di Messina ... tempostretto.it

La Lega svela i nomi per Messina: “Siamo pronti a governare con serietà” Presentata a Palazzo dei Leoni la lista dei candidati al Consiglio comunale. Scurria attacca l'amministrazione uscente... - facebook.com facebook