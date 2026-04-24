scossa di terremoto improvvisa in italia

Nel pomeriggio di oggi si è verificata una scossa di terremoto in Italia. L’evento si è verificato in diverse zone del Paese, coinvolgendo aree già interessate da precedenti sismi. Per ora non sono stati segnalati danni significativi o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, tornando a far parlare di un’attività sismica che, seppur di lieve entità, continua a interessare diverse aree del Paese. Il movimento tellurico, avvertito da parte della popolazione, si inserisce in una sequenza che nelle ultime settimane ha mostrato una certa frequenza, mantenendo alta l’attenzione degli esperti. Entrando nel dettaglio, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.3 ed è stato registrato alle 14:49 lungo la costa nord-orientale della Sicilia, in provincia di Messina. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la profondità è stata di circa 5,7 chilometri, con epicentro localizzato nell’area tirrenica della stessa zona.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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