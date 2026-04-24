Il Movimento 5 Stelle ha suscitato dure reazioni e commenti aciduli, anche in assenza di eventi concreti. Recentemente, si sono moltiplicate discussioni su presunte anomalie all’interno del gruppo politico, che ora vengono negate o taciute dai rappresentanti. La questione si focalizza su alcune situazioni contestate, rivelate da analisti e fonti investigative, ma senza che siano state formalmente chiarite o confermate ufficialmente.

Si può esultare e insultare per il nulla? Sì, quando si tratta del Movimento 5 Stelle. L'ultima occasione riguarda la decisione della Cassazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura di Caltanissetta che non riguardava però come loro affermano la cosiddetta "pista nera", ma alcune complesse questioni giuridiche, e cioè l'eventuale abnormità di una parte delle nuove indagini disposte dal Gip (Graziella Luparello). C'è, però, un grande equivoco: non conosciamo le motivazioni della Cassazione (un atto anche se non abnorme non è detto che sia corretto) e, secondo, i grillini hanno scambiato una questione tecnica per una questione sostanziale, dimenticando anche che la Cassazione non entra nel merito: hanno scoperto che è aperta una pista che nessuno ha mai escluso in modo aprioristico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scarpinato, tutte le anomalie che i grillini ora nascondono

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