Salvini ' servirebbe uno scostamento di diversi miliardi'

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier e leader della Lega ha dichiarato che sarebbero necessari diversi miliardi di scostamento di bilancio per finanziare le misure contro il caro carburanti. La sua affermazione è stata fatta durante un incontro con i giornalisti nel Transatlantico alla Camera. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte o piani specifici per coprire questa differenza di risorse.

"Servirebbe uno scostamento di diversi miliardi " per le misure contro il caro carburanti. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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