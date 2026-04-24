Salvini ' servirebbe uno scostamento di diversi miliardi'

Il vicepremier e leader della Lega ha dichiarato che sarebbero necessari diversi miliardi di scostamento di bilancio per finanziare le misure contro il caro carburanti. La sua affermazione è stata fatta durante un incontro con i giornalisti nel Transatlantico alla Camera. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte o piani specifici per coprire questa differenza di risorse.

"Servirebbe uno scostamento di diversi miliardi " per le misure contro il caro carburanti. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvini, 'servirebbe uno scostamento di diversi miliardi' Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, gli incontri di Salvini con "diversi possibili candidati". Ma Lupi: "Non siamo a X Factor, serve un politico" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Perù, il candidato di destra Aliaga chiede di annullare le elezioni; Blitz anti-narcos in favela a Rio, turisti bloccati durante la sparatoria. Salvini, 'servirebbe uno scostamento di diversi miliardi'Servirebbe uno scostamento di diversi miliardi per le misure contro il caro carburanti. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Transatlantico al ... ansa.it Salvini: subito misure contro caro energia, Governo è unito | Gronda-ASPI? Aperti a soluzioni alternativeMatteo Salvini su crisi energia, mosse UE, unità Governo e opere pubbliche in Liguria: gli interventi a Dritto e Rovescio e al Senato ... ilsussidiario.net Il Cdm approverà un nuovo testo per mitigare le sottolineature di Colle e avvocati. Le opposizioni urlano. Salvini: «Orgoglioso». - facebook.com facebook Due anni fa alla famiglia Berlusconi non piacque questa mossa di Matteo Salvini. Oggi ha cambiato idea x.com