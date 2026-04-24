A Roma, due uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver tentato di estorcere con la violenza una somma di 50.000 euro a persone che avevano precedentemente denunciato. L'episodio riguarda una richiesta di pagamento legata a spese legali. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno arrestato i due uomini, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Eseguiti due arresti per rapina e tentata estorsione a Roma. Un debito di 50.000 euro, legato a spese legali considerate immotivate, sarebbe stato preteso con minacce e violenza nei confronti di un uomo, estraneo ai fatti, ma collegato ad alcuni conoscenti degli indagati. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è stata condotta dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Dipartimento criminalità diffusa e grave. Gli investigatori hanno ricostruito una vicenda complessa, che ha portato all’esecuzione della misura cautelare in carcere per due romani di 27 anni e 47 anni, ora gravemente indiziati dei reati di rapina e tentata estorsione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, pretendevano 50mila euro con la violenza da chi li aveva denunciati: arrestati

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