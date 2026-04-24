Rita De Crescenzo si trova coinvolta in un procedimento legale a seguito di alcuni video pubblicati online dopo una cena in un ristorante di Castel di Sangro. La questione riguarda dichiarazioni fatte dall’attrice, in cui affermava di aver digiunato. Il proprietario del locale ha richiesto un risarcimento di 20 mila euro, presentando una denuncia per danni. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Nubi giudiziarie sopra Rita De Crescenzo. Il titolare del ristorante di Castel di Sangro (provincia dell’Aquila) che aveva denunciato per diffamazione la tiktoker napoletana, dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022, ha deposto al tribunale Sulmona, ieri 23 aprile, confermando quanto dichiarato nella querela. La prossima udienza è attesa per il 13 ottobre. “Il processo sta andando avanti per come ce lo proponevamo”, afferma all’Ansa l’avvocata Gaetana Di Ianni, difensore di Alessandro Coscia, titolare del ristorante “Antica Neviera”, oggi chiuso. La tiktoker, venuta alla ribalta in seguito al caso di overtourism sulle piste da sci di Roccaraso, ha scelto di non presentarsi in tribunale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rita De Crescenzo finisce in tribunale per i video dopo la cena al ristorante: “Ha detto di aver digiunato”. Il proprietario chiede 20mila euro di danni

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