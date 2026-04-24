Rissa in pieno centro Favia | Situazione fuori controllo servono interventi immediati

Nel cuore di Bologna, lungo via Zamboni, si sono verificati recenti episodi di violenza che hanno coinvolto più persone, portando alcuni esercenti a denunciare una situazione ormai insostenibile. La discussione sulla sicurezza nel centro storico si è riaccesa, con richieste di interventi immediati da parte delle autorità. La questione ha attirato l'attenzione di diversi rappresentanti locali, preoccupati per l'ordine pubblico nella zona universitaria.

La sicurezza nel centro storico di Bologna torna al centro del dibattito politico e cittadino. Questa volta a sollevare il caso sono alcuni esercenti di via Zamboni, una delle strade simbolo della città universitaria, che denunciano una situazione ormai “fuori controllo” tra episodi di violenza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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