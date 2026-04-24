Ricavi petroliferi extra per ridurre le accise sui carburanti in Brasile

Il governo brasiliano ha depositato al Congresso un disegno di legge che permette di usare gli introiti straordinari derivanti dalle esportazioni di petrolio per abbassare le tasse sui carburanti. La proposta mira a destinare parte dei ricavi extra ottenuti dal settore petrolifero a interventi sul prezzo dei carburanti, con l’obiettivo di alleggerire i costi per i consumatori. La decisione segue un aumento dei ricavi petroliferi registrato nel paese negli ultimi mesi.

Il governo brasiliano ha presentato al Congresso di Brasilia un disegno di legge supplementare che prevede la possibilità di convertire gli aumenti straordinari delle entrate petrolifere in riduzioni delle accise sui carburanti. La proposta, depositata ieri alla Camera dei deputati, mira ad attenuare gli effetti della guerra in Medio Oriente. All'inizio del mese, l'esecutivo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva aveva annunciato un pacchetto di misure per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti a fronte dell'impennata del prezzo del petrolio dovuta al conflitto in Iran. La proposta autorizza la riduzione delle accise sui carburanti (gasolio, benzina, etanolo e biodiesel) ogniqualvolta si registri un aumento straordinario delle entrate derivante dalle quotazioni del petrolio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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