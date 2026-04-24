Ricavi petroliferi extra per ridurre le accise sui carburanti in Brasile

Il governo brasiliano ha inviato al Congresso un disegno di legge supplementare che consente di usare gli extra ricavi petroliferi per abbassare le accise sui carburanti. La proposta prevede che gli aumenti straordinari delle entrate provenienti dal settore petrolifero possano essere destinati a ridurre i costi dei carburanti per i consumatori. La discussione sul disegno di legge è in corso tra le autorità e i rappresentanti parlamentari.

Il governo brasiliano ha presentato al Congresso di Brasilia un disegno di legge supplementare che prevede la possibilità di convertire gli aumenti straordinari delle entrate petrolifere in riduzioni delle accise sui carburanti. La proposta, depositata ieri alla Camera dei deputati, mira ad attenuare gli effetti della guerra in Medio Oriente. All'inizio del mese, l'esecutivo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva aveva annunciato un pacchetto di misure per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti a fronte dell'impennata del prezzo del petrolio dovuta al conflitto in Iran. La proposta autorizza la riduzione delle accise sui carburanti (gasolio, benzina, etanolo e biodiesel) ogniqualvolta si registri un aumento straordinario delle entrate derivante dalle quotazioni del petrolio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricavi petroliferi extra per ridurre le accise sui carburanti in Brasile Notizie correlate Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuove tensioni, Ranieri all'addio. Insanabili le divergenze con Gasperini; Rublo e castigo Le entrate extra del petrolio non bastano a fermare la crisi dell’economia russa; Guerra, big del petrolio incassano 30 milioni all'ora in extraprofitti; Boom per le Big Oil: 30 milioni di dollari l’ora. E Putin incassa di più. Ricavi petroliferi extra per ridurre le accise sui carburanti in BrasileIl governo brasiliano ha presentato al Congresso di Brasilia un disegno di legge supplementare che prevede la possibilità di convertire gli aumenti straordinari delle entrate petrolifere in riduzioni ... ansa.it Petrolio, con il barile a 100 dollari 63 miliardi di ricavi extra per le Big Oil statunitensiCi sono società come la SLB costrette questa settimana al profit warning sui ricavi del primo trimestre dell’anno a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Più nota ... ilgazzettino.it L'utile del primo trimestre è sotto le attese, ma i ricavi battono il consensus, così come le stime. Titolo ai massimi dal 2024 - facebook.com facebook Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con @elisaapiazza: #Tesla meglio del previsto, ma delude l’aumento della spesa in AI Tregua sempre più fragile in Iran, il petrolio torna a salire Focus sui chip: crescono i ricavi di S x.com