Rauw Alejandro lancia Dando Vueltas per i Mondiali 2026

Rauw Alejandro ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Dando Vueltas” in vista dei Mondiali 2026. La canzone è accompagnata da un videoclip e vede una collaborazione con Buchanan’s Whisky. La pubblicazione è stata annunciata recentemente e fa parte delle iniziative legate alla promozione dell’evento sportivo internazionale.

È uscito “Dando Vueltas”, il nuovo singolo di Rauw Alejandro per la Coppa del Mondo FIFA 2026™, con videoclip e collaborazione con Buchanan’s Whisky. Rauw Alejandro torna con un nuovo progetto che unisce musica, identità culturale e passione sportiva. È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Dando Vueltas”, il singolo realizzato in collaborazione con Buchanan’s Blended Scotch Whisky, sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026™ per il Nord e l’America Latina. Il brano, accompagnato da un videoclip già online, rappresenta il cuore di una campagna che celebra l’energia e il senso di comunità che i latini portano nel mondo del calcio.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rauw Alejandro lancia “Dando Vueltas” per i Mondiali 2026 Notizie correlate Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Joao Fonseca, Monaco 14-04-2026Alejandro Tabilo e Joao Fonseca apriranno il programma sul campo centrale con un incontro molto interessante. Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso lancia la sfida ad Alfred, Doualla in semifinale a 16 anni!