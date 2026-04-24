Rapina in gioielleria a Policoro arresti a Brindisi Polizia

Ieri mattina, una gioielleria in un centro commerciale di Policoro è stata vittima di una rapina. Quattro persone hanno fatto irruzione nel negozio, minacciando con armi i lavoratori presenti. La polizia ha poi arrestato alcuni dei sospetti a Brindisi. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ieri mattina a rapina alla gioielleria in un centro commerciale di Policoro. Hanno agito quattro banditi, con minacce a mano armata ai laboratori. Le indagini della polizia hanno portato all'arresto, nelle scorse ore in territorio di Brindisi, dei presunti responsabili della rapina nonché del proprietario di un immobile in cui, secondo l'accusa, è stata nascosta l'automobile usata per l'azione malavitosa. Indagine della polizia.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Rapina in gioielleria a Policoro, arresti a Brindisi Polizia Notizie correlate Rapina in gioielleria a Policoro: cinque arresti e sequestri di auto e pistola a BrindisiBRINDISI – Sono stati arrestati a Brindisi i presunti autori di una rapina perpetrata ieri mattina (giovedì 23 aprile) ai danni della gioielleria... Leggi anche: Policoro: furto con scasso in gioielleria, bottino sessantamila euro Nella notte Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina gioielleria Policoro: ladri arrestati dalla Polizia di Brindisi; Rapina gioielleria Policoro: ladri arrestati dalla Polizia di Brindisi; Rapina in gioielleria a Policoro: cinque arresti e sequestri di auto e pistola a Brindisi; Rapina a mano armata in una gioielleria di Policoro. Ladri fermati a Brindisi dopo la fuga. Rapina alla gioielleria di Policoro: cinque arresti a BrindisiBRINDISI – Svolta nelle indagini sulla rapina messa a segno nella mattinata di giovedì 23 aprile ai danni della gioielleria Blue Spirit, all’interno ... ivl24.it Policoro (MT), rapina armata in una gioielleria del centro commercialeRapina a mano armata nel centro commerciale Heraclea di Policoro. Quattro uomini in fuga dopo aver assaltato una gioielleria. Indagano i carabinieri. trmtv.it POLICORO (M). ARRESTATI A BRINDISI DALLA POLIZIA DI STATO GLI AUTORI DELLA RAPINA ALLA GIOIELLERIA BLUESPIRIT. RISPOSTA IMMEDIATA DELLE FORZE DELL’ORDINE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/202 - facebook.com facebook