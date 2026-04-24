Qualiano caos traffico in via Leopardi all’uscita del Don Bosco

A Qualiano, lungo via Leopardi vicino all'uscita del plesso Don Bosco, si sono verificati problemi di traffico che hanno causato disagi agli automobilisti e ai residenti della zona. Un video mostra come la situazione sia difficile da gestire, anche considerando il divieto di accesso in alcune aree vicine. La congestione del traffico si verifica frequentemente a quell'ora e in quella zona, creando situazioni di pericolo per chi si trova lì.

Video denuncia dalla zona con divieto di accesso: traffico fuori controllo all’uscita del plesso Don Bosco a Qualiano, rischio per residenti, studenti e genitori. La segnalazione e il video girato all’uscita di scuola. Una nuova segnalazione giunge in redazione da Qualiano, questa volta non legata ai rifiuti ma alla sicurezza stradale. I cittadini hanno inviato un video girato in via Leopardi, nel tratto con divieto di accesso che conduce all’uscita del plesso scolastico Don Bosco. Il filmato è stato realizzato lunedì 20 aprile, in concomitanza con l’uscita degli alunni, e mostra una situazione che impone una riflessione seria e immediata. Uno scenario indegno di una città civile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, caos traffico in via Leopardi all’uscita del Don Bosco Notizie correlate Francesco Boccia presente all’IC Don Bosco-Verdi di QualianoIl cantautore, autore di “Grande Amore” presenta il suo romanzo «Nella vita bisogna lottare per i propri sogni, sempre. Qualiano: IC2 Don Bosco–Verdi, scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco BocciaCorso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve.