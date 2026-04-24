Qualche installazione tech da vedere nel fine settimana della Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, numerose installazioni tecnologiche sono aperte al pubblico e meritano una visita. Per chi desidera esplorare le novità del settore, è utile pianificare bene gli spostamenti, considerando la possibilità di code e gli orari degli eventi. La città offre diverse esposizioni di dispositivi e progetti innovativi, che attirano visitatori da tutta Italia e dall’estero. Organizzare un itinerario permette di godere appieno delle installazioni più interessanti.

Una piccola guida per appassionati di tecnologia alla Milano Design Week. Se avete intenzione di passare dall'evento nei prossimi giorni vi consigliamo di organizzare bene il vostro programma: muoversi tra eventi e code non è così semplice.🔗 Leggi su Fanpage.it

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