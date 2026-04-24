Puglia sequestrate ville e terreni da 1 milione | colpo al rapinatore

Nella regione Puglia, sono stati sequestrati beni di valore per un totale di un milione di euro, tra ville e terreni, nelle località di Andria e Trinitapoli. I beni appartengono a una persona condannata per rapine a furgoni portavalori. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine, che hanno eseguito il sequestro ai danni dell’uomo. La confisca segue un procedimento giudiziario in cui si è stabilito il legame tra i beni e i reati commessi.

? Cosa sapere Sequestrate ville e terreni da un milione di euro a Andria e Trinitapoli.. I beni appartengono a Carmine Fratepietro, condannato per rapine a furgoni portavalori.. I carabinieri hanno eseguito il sequestro di ville e terreni per un valore superiore a un milione di euro appartenenti a Carmine Fratepietro, 47enne già condannato per rapine a mano armata e riciclaggio, a seguito di un decreto emesso dalla terza sezione penale della Corte d’Appello di Bari. L’operazione ha colpito un patrimonio immobiliare formalmente intestato alla compagna del pregiudicato, che comprende due ville e due terreni situati ad Andria, oltre a tre appezzamenti di terreno nell’area di Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, sequestrate ville e terreni da 1 milione: colpo al rapinatore Notizie correlate Il tesoro del boss Leandro Bennato, sequestrate ville e 40 ettari di terreni per un milione di euroUn milione di euro tra immobili di pregio, conti correnti e decine di ettari di terreno. Confiscati terreni per un milione di euro al capoclan dei Casalesi SandokanConfisca definitiva da un milione di euro per il capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone Sandokan. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: I proprietari della villa e dei negozi non erano prestanomi del clan Palermiti, a Bari annullato il sequestro antimafia; Ruvo di Puglia, ancora un incendio doloso nella villa confiscata alla criminalità; Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi nel Vicentino. Trmtv.it. . Confiscati beni per oltre un milione a un 47enne condannato per assalti a portavalori tra Puglia e Calabria. Ville e terreni erano intestati alla compagna. Indagini su ricchezze ritenute di origine illecita. Approfondimenti: https://www.trmtv.it/cronaca/202 - facebook.com facebook Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026 x.com