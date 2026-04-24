La partita tra Bologna e Roma si giocherà sabato alle 18:00, nella trentaquattresima giornata di Serie A. Si tratta di un match che vede entrambe le squadre in cerca di risultati importanti, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le probabili formazioni sono state annunciate e le modalità di visione in diretta TV e streaming sono disponibili. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Bologna-Roma è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Forse era solo sarcasmo. O forse no. Fatto sta che le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo il KO di domenica scorsa all’Allianz Stadium contro la Juventus sono diventate un caso. Il tecnico, probabilmente svuotato di energie e ferito dalla doppia sconfitta rimediata nel giro di pochi giorni contro l’Aston Villa (4-0 ed eliminazione dall’Europa League) e i bianconeri (2-0), ha parlato di “stagione finita” nonostante ci siano ancora cinque giornate da giocare.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Roma, ora o mai più: vendetta quasi obbligata

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