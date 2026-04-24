Presentazione del libro Lady cinema va in Corea a W Florence

W Florence ospiterà presso Zefiro Rooftop la presentazione del nuovo libro di Caterina Liverani, intitolato Lady Cinema va in Corea. L'evento vedrà la partecipazione della giornalista di Intoscana, Costanza Baldini, che dialogherà con l'autrice sul contenuto dell'opera. La presentazione si svolgerà in una location all'aperto, offrendo l'occasione di approfondire il tema attraverso il confronto diretto tra autrice e relatrice.

W Florence è lieto di ospitare presso Zefiro Rooftop la presentazione del nuovo libro di Caterina Liverani, Lady Cinema va in Corea, in dialogo con Costanza Baldini, giornalista di Intoscana. Un viaggio alla scoperta di alcune registe all’avanguardia del cinema coreano contemporaneo. Il libro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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