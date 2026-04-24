Premiato a Roma il team di Novazione guidato dalle sorelle Silvia e Marianna Melesi
A Roma è stato assegnato il Premio Chirone 2025 di Fondoprofessioni alla società lecchese Novazione, specializzata in formazione. La cerimonia ha visto premiate le sorelle Silvia e Marianna Melesi, che guidano l’azienda nel settore degli studi professionali. La vittoria riguarda la categoria dedicata agli studi professionali, riconoscendo il lavoro svolto dall’impresa nel campo della formazione.
Novazione, azienda lecchese attiva nel settore della formazione, si è aggiudicata il Premio Chirone 2025 di Fondoprofessioni per la categoria “Studi Professionali”. La premiazione è avvenuta in occasione della presentazione del 3° Rapporto di fondo professioni dal titolo “Formazione nelle.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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