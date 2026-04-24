Premiato a Roma il team di Novazione guidato dalle sorelle Silvia e Marianna Melesi

A Roma è stato assegnato il Premio Chirone 2025 di Fondoprofessioni alla società lecchese Novazione, specializzata in formazione. La cerimonia ha visto premiate le sorelle Silvia e Marianna Melesi, che guidano l’azienda nel settore degli studi professionali. La vittoria riguarda la categoria dedicata agli studi professionali, riconoscendo il lavoro svolto dall’impresa nel campo della formazione.