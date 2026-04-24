Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un'imprenditrice cinese proprietaria di un'azienda tessile a Prato. Nella stessa operazione, sono stati riscontrati 13 dipendenti, di cui 10 risultavano essere immigrati irregolari. L'azienda è stata sequestrata e i dettagli dell'intervento sono stati comunicati dalla Procura locale.

PRATO – Un’imprenditrice di origine cinese è stata arrestata dopo un’operazione delle forze dell’ordine – come riferisce la Procura di Prato in un comunicato – nell’azienda tessile di cui è titolare. Su 13 dipendenti della ditta addirittura 10 erano immigrati irregolari cinesi, età tra i 20 e i 60 anni, impiegati per 14 ore al giorno, con due pause di mezz’ora per mangiare e pagati a cottimo, 0,60 centesimi a pezzo cucito, per complessivi 800 e 900 euro al mese oltre all’alloggio in un dormitorio dirimpetto al laboratorio o in un appartamento. L’operazione è stata condotta dai carabinieri pratesi e dai militari del nucleo tutela lavoro Gruppo Roma e di quelli dell’ispettorato del lavoro di Perugia, coordinati dalla procura della città toscana.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: arrestata imprenditrice tessile. Su 13 dipendenti, 10 erano immigrati irregolari. Sequestrata l’azienda

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