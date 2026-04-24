Porsche ha deciso di lasciare la partecipazione in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac, vendendo le proprie quote a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento con sede a New York. L'operazione è stata formalizzata attraverso un accordo tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui termini finanziari. La cessione segna un cambiamento nella composizione azionaria delle società coinvolte nel settore automobilistico.

Porsche ha raggiunto un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento con sede a New York. che vede tra i fondatori un rampollo della famiglia egiziana di miliardari Sawiris. I termini finanziari dell'operazione restano riservati. A dicembre scoro Bloomberg aveva calcolato un valore superiore a 1 miliardo di euro. Nel 2021 Porsche e il gruppo Rimac hanno costituito Bugatti Rimac come joint venture con l'obiettivo di farne la sede dell'iconico marchio Bugatti. In questa joint venture, Porsche detiene una quota di minoranza del 45%, mentre il Gruppo Rimac ne possiede il 55%, spiega una nota.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porsche esce da Bugatti, cede quota a consorzio guidato da Hof Capital

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