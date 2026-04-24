Polpi giganti di 19 metri si celavano negli oceani al tempo dei dinosauri | erano in cima alla catena alimentare

Nel corso del Cretaceo, alcuni polpi giganti raggiungevano i 19 metri di lunghezza e si trovavano in posizione dominante nell'ambiente marino. Recenti analisi di fossili di becchi cornei di questi cefalopodi hanno fornito nuove informazioni sulla loro presenza in quegli oceani. Questi polpi rappresentavano una delle principali prede e prede dell’ecosistema marino dell’epoca. La scoperta aiuta a ricostruire meglio le dinamiche delle catene alimentari preistoriche.

L'analisi dei fossili di becchi cornei di polpi risalenti al Cretaceo, l'ultimo periodo in cui hanno vissuto i dinosauri non aviani, ha dimostrato che questi molluschi cefalopodi erano giganteschi: gli esemplari più grandi potevano misurare 19 metri ed erano dei predatori all'apice della catena alimentare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Traduzioni "creative" Sto leggendo "Ventimila leghe sotto i mari" (non avevo mai avuto occasione e ho pensato di recuperare) e lo adoro, ma... i traduttori hanno ben pensato di trasformare i famosi calamari giganti in polpi giganti e onestamente è fastidiosetto. - facebook.com facebook