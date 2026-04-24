Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Falcone, situato nel III Municipio di Catania, nella zona di Borgo Sanzio. L’intervento riguarda un’area di circa 10 mila metri quadrati e prevede interventi di miglioramento e sistemazione dello spazio verde. L’avvio dei lavori è stato comunicato ufficialmente e riguarda un’area centrale del quartiere. La riqualificazione è ora in corso, con l’obiettivo di rinnovare il parco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento su un’area di 10 mila metri quadrati. Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Falcone, nel III Municipio di Catania, nella zona di Borgo Sanzio. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che coinvolge circa 10.000 metri quadrati, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area verde. L’avvio del cantiere è stato confermato dall’assessore al Verde Giovanni Petralia, che ha effettuato un sopralluogo sul posto. Un progetto per ambiente, decoro e connessione urbana. L’intervento punta a incrementare la qualità ambientale, la fruibilità e il decoro del parco, creando al tempo stesso una maggiore continuità con il vicino Parco Famà e l’area parcheggio situata di fronte.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Parco Falcone, al via i lavori di riqualificazione nel cuore di Borgo Sanzio

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