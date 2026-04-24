Parcheggi Laboratorio Open | Basta Feudo della camorra siamo a gestione pubblica

I parcheggi Pollio e IV Novembre, di proprietà del Comune di Caserta, sono stati al centro di recenti dichiarazioni che li indicano come simbolo delle infiltrazioni mafiose nella città. La gestione di questi spazi pubblici è stata oggetto di polemiche e richieste di cambiamento, con un laboratorio chiamato “Open” che si propone di superare le vecchie logiche legate a interessi criminali. La questione resta al centro dell’attenzione locale.

“I parcheggi Pollio e IV Novembre, di proprietà del Comune di Caserta, sono diventati il simbolo delle infiltrazioni mafiose in città. La precedente amministrazione, guidata dall'ex sindaco Carlo Marino, aveva affidato la loro gestione a ditte ritenute dalla Prefettura di Caserta vicine alla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Laboratorio Open e Speranza per Caserta: “Parcheggi feudo della camorra”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Laboratorio Open – Caserta Decide e Speranza per Caserta. La gestione della Pubblica Illuminazione a Milazzo, A2a rinuncia al contenziosoSi è svolta oggi al Tar di Catania l'udienza relativa al ricorso promosso da A2A Illuminazione Pubblica S.