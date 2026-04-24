Panetta dalla guerra il rischio di una nuova impennata dei prezzi

Il governatore della Banca d'Italia ha dichiarato che i conflitti attuali potrebbero causare una nuova crescita dei prezzi. Questa affermazione è stata pronunciata durante un evento dedicato alla città, in cui si è discusso delle conseguenze economiche dei conflitti internazionali. Non sono state fornite altre specifiche o dati numerici in merito alle previsioni o alle cause di questa possibile impennata.

"I conflitti in corso rischiano di alimentare una nuova impennata dei prezzi". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta parlando all'incontro '"L'oro di Napoli. Devozione, moneta e fiducia" al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea segue con grande attenzione l'evoluzione della situazione geopolitica, con un obiettivo preciso: evitare che si riaccenda una spirale inflazionistica come quella che ha colpito tutti noi tra il 2021 e il 2023" ha detto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panetta, dalla guerra il rischio di una nuova impennata dei prezzi Notizie correlate Leggi anche: Guerra, effetto domino nelle Marche: impennata dei prezzi per luce, gas e benzina dalla mattina alla sera Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Volenterosi: Pronti a fare la nostra parte per Hormuz, ma la guerra deve finire; Leon Panetta, ex direttore Cia: Gli europei rimangano uniti per difendere Kiev e la Nato; Riapertura Hormuz, mercati, il caso MPS: le parole di Giorgetti e Panetta da Washington; Panetta: andiamo abbastanza bene, meno toccati da crisi rispetto al passato. Panetta, dalla guerra il rischio di una nuova impennata dei prezziI conflitti in corso rischiano di alimentare una nuova impennata dei prezzi. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta parlando all'incontro 'L'oro di Napoli. Devozione, moneta e ... ansa.it Shock petrolio sulle Borse, monito di Panetta sullo spread e S&P taglia il Pil a 0,4%Delusa la speranza di un accordo con l'Iran a breve, il petrolio vola oltre i 110 dollari e innesca una caduta delle Borse: lo shock energetico fa temere un impatto sull'economia che secondo il Wef ri ... ansa.it L'ultimo appuntamento con "Il Respiro della Storia" ed il 25 aprile a Locri. Durante "A Metà Mattina" sono intervenuti Armando Panetta e Barbara Panetta presidente ANPI Locri-Gerace "Paolo Frascà" Buon ascolto @follower https://www.radiovenere.net/rubrica - facebook.com facebook Panetta, 'conti in ordine, sistema bancario italiano forte'. 'Aumentato i livelli degli investimenti, non dobbiano rilassarci' #ANSA x.com