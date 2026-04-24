Una voce di mercato riguarda l'eventualità che l'allenatore possa lasciare il suo incarico, aprendo così la porta a un possibile cambio sulla panchina del Napoli. In questo scenario, il nome di Allegri viene considerato una possibile candidatura per la guida tecnica della squadra. La situazione si sviluppa mentre si attendono eventuali annunci ufficiali o decisioni da parte dell’allenatore attuale.

Massimiliano Allegri resta una soluzione concreta per il Napoli nel caso Antonio Conte decidesse di lasciare. Secondo Tuttomercatoweb, (che approfondisce il tema in un focus sul futuro di Vlahovic) l’Italia e il Napoli sono due ipotesi vere e concrete per l’allenatore toscano. Allegri e il Milan: la partenza non è scontata. La permanenza di Allegri al Milan non è certa nonostante il secondo posto in classifica. Il tecnico toscano potrebbe salutare la società lombarda al termine della stagione, aprendo scenari diversi per il futuro. De Laurentiis conosce bene Allegri e il rapporto tra i due è buono, elemento che facilita ogni eventuale trattativa futura.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Panchina Napoli, l’incredibile indiscrezione: “Allegri ipotesi concreta”

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