OpenAI lancia GPT-5.5 intelligenza agentica e automazione computer

Nella serata di ieri, OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.5, un nuovo modello di intelligenza artificiale. Secondo quanto comunicato, questa versione si distingue per la capacità di interpretare obiettivi complessi e frammentati, pianificando ed eseguendo compiti che coinvolgono l’uso coordinato di più strumenti digitali. La novità riguarda soprattutto aspetti di automazione e intelligenza agentica, che consentono al modello di gestire operazioni più articolate.

(Adnkronos) – Il nuovo modello GPT-5.5, annunciato nella tarda serata di ieri, si distingue, secondo le indicazioni di OpenAI, per la capacità di interpretare obiettivi complessi e frammentati, pianificando ed eseguendo task che richiedono l'uso coordinato di più strumenti digitali. A differenza delle iterazioni precedenti, il sistema è in grado di navigare interfacce, inserire dati e correggere i propri errori in itinere, riducendo la necessità di una supervisione costante fase per fase. Le analisi condotte su benchmark standardizzati evidenziano risultati di rilievo nell'ambito dello sviluppo software. Su Terminal-Bench 2.0, che valuta flussi di lavoro via riga di comando, il modello ha raggiunto un'accuratezza dell'82,7%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com NVIDIA Blackwell Ultra Hits 20 Petaflops. Notizie correlate Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.3 Instant: conversazioni più naturali e precise Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.3-Codex-Spark: velocità estrema e latenza zero per i programmatori Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: OpenAI lancia GPT-5.5 per sfidare Claude Opus 4.7 di Anthropic; OpenAI sfida Anthropic e lancia GPT-5.4-Cyber dopo il caso Mythos. La cybersicurezza è la nuova competizione geopolitica?; Blog | OpenAi presenta ChatGPT 5.5 il suo modello più potente. In cinque punti quello che c'è da saprere; OpenAI lancia GPT-5.5: più capace di gestire compiti complessi. OpenAI annuncia GPT-5.5 di OpenAI: ecco cosa sa fare di nuovoOpenAI presenta GPT-5.5, modello più potente per coding, analisi e automazione: migliora in tutto. OpenAI ha annunciato GPT-5.5, nuova evoluzione del suo modello linguistico, pensata per affrontare ... multiplayer.it OpenAI presenta GPT-5.5, nuovo modello avanzato per prestazioni superiori e applicazioni professionaliGPT?5.5, nuovo modello di OpenAI che punta a cambiare il lavoro digitale Chi: OpenAI lancia il modello di intelligenza artificiale GPT?5.5, evoluzione ... assodigitale.it OpenAI lancia l'IA che realizza fumetti e campagne pubblicitarie https://innovazione.tiscali.it/intelligenza-artificiale/articoli/openai-lancia-ia-che-realizza-fumetti-campagne-pubblicitarie/ - facebook.com facebook Professioni a rischio. OpenAI lancia ChatGPT Images 2.0: strumenti pro per la grafica primaonline.it/2026/04/22/471… x.com