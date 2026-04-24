Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa cellulari sotto esame | si cercano prove nelle chat degli indagati

Le autorità stanno analizzando i cellulari degli indagati nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma a Massa. La vittima è deceduta sotto gli occhi del figlio dopo una rissa violenta. Sono in corso verifiche sulle chat e sui messaggi scambiati dai sospettati per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

(Adnkronos) – Proseguono le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto sotto gli occhi del figlio dopo una violenta rissa avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma a Massa. La Procura ha disposto un accertamento tecnico sui telefoni cellulari dei cinque giovani indagati, con l’obiettivo di ricostruire eventuali comunicazioni avvenute dopo l’aggressione. L’attività, che prevede la copia forense dei dispositivi, sarà eseguita lunedì prossimo a Roma. Sotto esame anche il telefono della fidanzata di uno degli indagati, presente in piazza al momento dei fatti. Le difese nomineranno consulenti di parte per seguire le operazioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza... Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'avvocato del 17enne ex pugile: "Testimoni confermano versione indagati"Il branco che a Massa ha aggredito e ucciso Giacomo Bongiorni avrebbe agito per difesa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni, tra video e versioni contrastanti: il punto sulle indagini; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico; Linea di confine 2026 - L'omicidio di Giacomo Bongiorni, il dolore dei familiari e della città - Video; Omicidio di Giacomo Bongiorni, il ragazzo di 17 anni passa dalla comunità protetta al carcere minorile. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, cellulari sotto esame: si cercano prove nelle chat degli indagatiProseguono le indagini sulla morte del 47enne ucciso sotto gli occhi del fildopo una violenta rissa avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma ... adnkronos.com Omicidio Giacomo Bongiorni, un video incastra i giovani arrestatiLe telecamere di sorveglianza hanno ripreso parte della scena: un filmato di quasi due minuti, di cui una quindicina di secondi considerati cruciali dagli inquirenti. Le immagini, sebbene abbastanza ... blitzquotidiano.it Possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa - facebook.com facebook Omicidio #Massa Lunga fiaccolata nel quartiere di Giacomo Bongiorni, 47anni, ucciso in un’aggressione. La mamma commossa “Grazie a nome di mio figlio”. Oggi alle 15 i funerali nel Duomo. Decretato il lutto cittadino. x.com