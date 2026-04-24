Omicidio di Padova | un delitto brutale tra soci e amici ecco cosa sappiamo e cosa non torna

Un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato in carcere nei “Due Palazzi” con l’accusa di omicidio volontario. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Padova. La vittima è stata trovata uccisa in un contesto che coinvolge soci e amici, ma non sono ancora chiare tutte le circostanze del delitto.