Omicidio Bongiorni | analisi forense sui cellulari dei 5 indagati

Sono in corso approfondimenti forensi sui telefoni cellulari di cinque persone coinvolte nell'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a Massa. Le analisi mirano a estrarre dati e conversazioni che possano fornire elementi utili alle indagini. I risultati delle verifiche tecniche potrebbero contribuire a chiarire i movimenti e le comunicazioni dei sospettati nelle ore precedenti e successive al fatto di cronaca.

? Cosa sapere Analisi forense sui cellulari dei cinque indagati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa.. I tecnici a Roma ricostruiscono i messaggi scambiati dopo la rissa dell'11 aprile.. La Procura di Massa ha disposto un’operazione di analisi forense sui dispositivi mobili dei cinque indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma. L’indagine sulla morte del quarantatreenne, occorsa dopo una rissa violenta sotto lo sguardo del figlio undicenne, si sposta ora sul piano delle comunicazioni digitali. Lunedì prossimo, a Roma, i tecnici procederanno alla copia forense dei telefoni cellulari appartenenti ai cinque giovani coinvolti nel fatto, con l’obiettivo di tracciare eventuali scambi di messaggi avvenuti subito dopo la fuga dal luogo dell’aggressione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Bongiorni: analisi forense sui cellulari dei 5 indagati Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, cellulari sotto esame: si cercano prove nelle chat degli indagati(Adnkronos) – Proseguono le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto sotto gli occhi del figlio dopo una violenta rissa avvenuta... Omicidio, per sei indagati c'è il sequestro dei cellulariVogliono capire se ci sono state delle comunicazioni legate al trapianto del cuore inutilizzabile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Massa, ucciso in strada, analisi sui telefoni dei cinque indagati; Omicidio di Giacomo Bongiorni: sotto la lente i telefoni dei giovani, summit tra associazioni e Prefetto; Omicidio Bongiorni: cellulari sotto analisi per cercare prove; La logica del branco dietro l'omicidio di Giacomo Bongiorni: gli aggressori si deresponsabilizzano fra loro. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, cellulari sotto esame: si cercano prove nelle chat degli indagatiProseguono le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto sotto gli occhi del figlio dopo una violenta rissa avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma a Mass ... adnkronos.com Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enneL’inchiesta sull’aggressione mortale prosegue tra testimonianze, video e analisi forensi. Sabato i funerali del 47enne ... adnkronos.com Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, cellulari sotto esame: si cercano prove nelle chat degli indagati x.com Possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa - facebook.com facebook