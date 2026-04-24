Secondo un articolo del New York Times, le scorte di missili statunitensi sono state notevolmente ridotte. La situazione si è evidenziata nel contesto di un conflitto in cui le capacità industriali e logistiche degli Stati Uniti sono state messe sotto pressione. La riduzione delle scorte si riferisce a missili di diverso tipo e quantità, e questa situazione ha attirato l’attenzione nel momento in cui si sono verificati recenti sviluppi nel conflitto con l’Iran.

La guerra contro l’Iran ha imposto un costo ingente all’arsenale statunitense di armi di precisione, mettendo in luce i limiti della capacità industriale e logistica della prima potenza mondiale. È quanto si legge sul quotidiano “New York Times”, secondo cui durante la campagna aerea di 38 giorni contro la Repubblica islamica, interrotta dal cessate il fuoco tuttora in vigore, Washington ha consumato una quantità impressionante di munizioni avanzate: circa 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio Jassm-Er, oltre mille missili da crociera Tomahawk, più di 1.200 intercettori Patriot e oltre mille missili balistici tattici e Atacms. Si tratta, come sottolinea il quotidiano, di armamenti progettati soprattutto per un eventuale conflitto ad alta intensità con la Cina o, in Europa, per la deterrenza contro la Russia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - NYT: “Scorte di missili Usa fortemente ridimensionate”

Finalmente! Gli Stati Uniti lanciano un nuovo missile ipersonico: la Russia è TERRIFICATA

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