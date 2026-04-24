Nuove aree sosta attorno alle mura e più ciclopedonali | i progetti per la mobilità urbana della lista Faenza Cresce
Le elezioni amministrative di Faenza entrano nel vivo e le forze politiche presentano più nel dettaglio i progetti al cuore delle loro campagne elettorali. “Faenza Cresce”, lista che corre a sostegno della ricandidatura a sindaco di Massimo Isola, propone, nel suo programma “una visione integrata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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