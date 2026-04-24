Non c’è pace senza giustizia | incontro culturale per giovani universitari al Collegio Salesiano

Lunedì 4 maggio alle 20 si terrà un incontro culturale al Collegio Salesiano dedicato ai giovani universitari e alla comunità. L’evento offrirà momenti di riflessione e confronto sul rapporto tra giustizia e pace. Sarà un’opportunità per approfondire questi temi attraverso interventi e discussioni aperte a tutti i partecipanti. L’appuntamento si svolgerà in un contesto che favorisce il dialogo tra i giovani e la cittadinanza.

Un’occasione di riflessione, confronto e approfondimento sul tema della giustizia e della pace sarà proposta ai giovani universitari e alla cittadinanza lunedì 4 maggio, alle 20.45, nella sala San Luigi dell’Istituto Salesiano, in via L. Nanni 14. L’iniziativa, dal titolo “Non c’è pace senza.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Studio, politica e tecnologia: l'assessore regionale Vincenzo Colla incontra i giovani al Collegio salesianoUn clima di confidenza, amicizia e ascolto sincero ha caratterizzato giovedì scorso l’incontro tra i giovani del Collegio universitario salesiano di... “Giustizia e Pace in Terra Santa”: si avvicina l’incontro del cardinale Pizzaballa ad ArezzoArezzo, 30 gennaio 2026 – Arezzo si prepara ad accogliere il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che offrirà la sua...