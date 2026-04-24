NoiPA gestione autonoma dei benefici fiscali | come funziona il servizio e cosa cambia nel 2026

Il portale NoiPA ha aggiornato le sue funzionalità per la gestione autonoma dei benefici fiscali, offrendo ai suoi utenti un servizio più completo. La novità principale riguarda la possibilità di gestire direttamente il trattamento fiscale individuale attraverso il portale. Questa modifica entrerà in vigore nel 2026, modificando le procedure attualmente in uso. La piattaforma continuerà a essere uno strumento centrale per i dipendenti pubblici che devono gestire i propri benefici fiscali.

Il portale NoiPA amplia le funzionalità dedicate alla gestione del trattamento fiscale individuale. In un comunicato, NoiPA spiega che gli amministrati possono intervenire direttamente sui benefici fiscali applicati in busta paga, con l’obiettivo di evitare disallineamenti tra reddito effettivo e agevolazioni riconosciute automaticamente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Stipendio docenti e ATA, su NoiPa aggiornata la sezione Gestione benefici fiscali. Cosa conviene fare

Nuovo modello 730, come funziona la dichiarazione dei redditi nel 2026 e cosa cambia per spese e bonusIl Modello 7302026 introduce conferme e novità importanti: restano i tre scaglioni Irpef con un taglio dell'aliquota per il ceto medio, mentre si...

Contenuti e approfondimenti

Piccolo prestito NoiPA: cos’è e come funziona il finanziamento INPS per i dipendenti pubbliciIl Piccolo Prestito NoiPA è una linea di credito riservata ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il cosiddetto Fondo credito. orizzontescuola.it

Certificazione Unica statali 2026: la guida ufficiale di NoiPAArriva la guida di NoiPA per la Certificazione Unica Statali. I dipendenti pubblici che si apprestano a presentare nei prossimi mesi la dichiarazione dei ... leggioggi.it