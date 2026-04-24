No questo video della capsula Orion in parata per le strade non è reale

Un video condiviso su Facebook mostra una capsula spaziale, presumibilmente appartenente alla missione Artemis II della NASA, accompagnata da un convoglio che la attraversa le strade di una città. Tuttavia, le autorità hanno confermato che il filmato non corrisponde a un evento reale e si tratta di un contenuto alterato o fake. La pubblicazione ha attirato l'attenzione di utenti e media online, generando molte discussioni sulla sua autenticità.

Diverse condivisioni Facebook riportano il filmato della capsula Orion della missione Artemis II della NASA scortata da un convoglio per le strade cittadine. Si tratta di un contenuto realizzato con l’ Intelligenza artificiale che non ha nulla a che fare con la realtà del recupero della capsula. Per chi ha fretta:. Un video virale mostra la capsula Orion rientrare “in trionfo” su un convoglio stradale tra la folla.. La capsula Orion della missione Artemis II è in realtà ammarata nell’Oceano Pacifico.. Il logo della NASA e le condizioni della capsula nel video non corrispondono a quelle reali (che mostrano i segni del calore del rientro).. Taylor Hose della NASA ha smentito ufficialmente l’autenticità del filmato.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Missione compiuta per Artemis II, il rientro dell’equipaggio della capsula OrionAmmaraggio riuscito nell’Oceano Pacifico per la missione Artemis II, di ritorno da uno storico sorvolo della Luna. No, l’assenza di vapore nell’ammaraggio della capsula Orion non prova alcun complottoL’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico è diventato oggetto di una teoria del complotto basata su un uso improprio dell’Intelligenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Artemis II, il video dello splashdown di Orion: i sommozzatori aprono il portellone, applausi agli astronauti; L'astronauta filma con il cellulare la Terra e la Luna: il video dal finestrino della capsula Orion; Artemis II, l'apertura della capsula Orion dopo l'ammaraggio nel Pacifico; La Terra è splendida nel video NASA girato con un iPhone: l'Eartshine è virale. No, questo video della capsula Orion in parata per le strade non è realeUn filmato mostra il rientro della missione Artemis II scortata da un convoglio stradale tra ali di folla. Si tratta di un contenuto generato dall'intelligenza artificiale: la NASA ha recuperato il me ... msn.com No, l’assenza di vapore nell’ammaraggio della capsula Orion non prova alcun complottoUn post virale sostiene che il video del rientro della missione Artemis sia un falso perché non si vede una nuvola di vapore all'impatto con l'oceano. La prova si basa su calcoli errati di ChatGPT c ... msn.com Abbiamo una prima immagine dello scudo termico, protettivo, della navicella Orion Integrity, che ha riportato gli astronauti di Artemis II a casa sani e salvi. Sembra essere messo decisamente meglio rispetto a quanto visto dopo Artemis I, e non sono stati osser - facebook.com facebook