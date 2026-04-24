A quasi sessant’anni, Sophie Marceau si presenta senza interventi chirurgici o trattamenti invasivi. Al suo posto, utilizza un siero a base vegetale che imita l’effetto del botox e un’acconciatura che crea un effetto lifting, aiutandola a sembrare più giovane. La sua scelta di evitare il bisturi si nota nel modo in cui mantiene il volto naturale e le espressioni integre, dimostrando come si possa apparire molto bene senza ricorrere a interventi chirurgici.

A quasi sessant’anni, Sophie Marceau gioca con il tempo, vincendo ogni partita senza mai ricorrere al bisturi. La musa del cinema francese, eterna icona di naturalezza, ha trasformato la sua filosofia beauty in un’arte sottile. Dove ogni ruga è accolta come un segno di vissuto, non come un nemico da abbattere. E i capelli sono un potente alleato antiage. Sophie Marceau, i look sofisticati della fashion icon francese X In un panorama in cui il volto spesso diventa un territorio statico e privo di vibrazioni, lei sceglie di mantenere viva l’espressività. Preferendo la profondità dello sguardo a una pelle spianata artificialmente, aiutata dall’acconciatura raccolta che agisce come un lifting naturale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Niente bisturi o punturine che cancellano le espressioni, per lei solo un siero "botox-like" a base vegetale e l'acconciatura effetto lifting che ruba anni al calendario

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