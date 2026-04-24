Net Service Group la Sardegna è un territorio strategico a cui crediamo da sempre

Net Service Group ha sempre considerato la Sardegna un’area di grande rilevanza strategica, soprattutto dall’ingresso di FlossLab nel 2018. La società ha manifestato questa convinzione fin dall’inizio, mantenendo un forte interesse per lo sviluppo e le attività nella regione. La dichiarazione è stata resa nota in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli su progetti o iniziative specifiche.

Roma, 24 apr. (AdnkronosLabitalia) - “La Sardegna per noi è un territorio strategico a cui crediamo da sempre, sin dal 2018, quando FlossLab è entrata nel gruppo. Da oggi, con GreenShare, potenziamo un primo punto dal quale andare avanti e costruire ulteriori passaggi”. Lo ha detto Gianluca Ortunali, ceo del Net Service Group, player europeo della trasformazione digitale, a margine della conferenza che si è tenuta all'Hotel Regina Margherita a Cagliari per la presentazione dell'ingresso di GreenShare, azienda che sviluppa soluzioni per mobilità sostenibile, in Flosslab, società del gruppo Net Service Group. “Il gruppo è formato da un insieme...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ortulani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza

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