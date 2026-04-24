Net Service Group la Sardegna è un territorio strategico a cui crediamo da sempre

Net Service Group ha sempre considerato la Sardegna un’area di grande rilevanza e interesse. La società ha rafforzato questa convinzione nel 2018, quando FlossLab è entrata a far parte del gruppo. La dichiarazione è stata rilasciata in una comunicazione ufficiale, evidenziando l’importanza del territorio per le loro attività e piani futuri. Nessuna informazione aggiuntiva o commento esterno è stato fornito in merito.

Roma, 24 apr. (AdnkronosLabitalia) - “La Sardegna per noi è un territorio strategico a cui crediamo da sempre, sin dal 2018, quando FlossLab è entrata nel gruppo. Da oggi, con GreenShare, potenziamo un primo punto dal quale andare avanti e costruire ulteriori passaggi”. Lo ha detto Gianluca Ortunali, ceo del Net Service Group, player europeo della trasformazione digitale, a margine della conferenza che si è tenuta all'Hotel Regina Margherita a Cagliari per la presentazione dell'ingresso di GreenShare, azienda che sviluppa soluzioni per mobilità sostenibile, in Flosslab, società del gruppo Net Service Group. “Il gruppo è formato da un insieme...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ortulani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza

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