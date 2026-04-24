NBA playoff | i T-Wolves strapazzano i Nuggets 113-96 McCollum gela i Knicks allo scadere

I Minnesota Timberwolves hanno battuto i Denver Nuggets con il punteggio di 113-96 in una partita di playoff. I T-Wolves hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. Nel frattempo, CJ McCollum ha segnato un tiro decisivo allo scadere della partita contro i New York Knicks, garantendo la vittoria ai suoi. La sfida si è svolta in diverse città degli Stati Uniti, attirando l’attenzione degli appassionati di basket.

Los Angeles (Stati Uniti), 24 aprile 2026 - I Minnesota Timberwolves, dopo il colpaccio messo a segno pochi giorni fa alla Ball Arena di Denver, hanno messo la freccia del sorpasso nella serie (2-1) imponendosi sui Nuggets per 113-96 anche nel primo incontro disputato al Target Center di Minneapolis. I T-Wolves sono riusciti a prendersi l’inerzia della gara grazie a un primo quarto in cui hanno messo a segno un parziale di 25-11, tenendo i Nuggets al 14% da tre (321), raccogliendo ben 15 rimbalzi in 12’ (53-40 finale sotto i tabelloni in favore dei padroni di casa) e costringendo gli avversari a quattro palle perse molto pesanti. Il solco si è poi ampliato fino al +22 di metà gara e ha raggiunto le 27 lunghezze dopo l’intervallo lungo, permettendo così ai T-Wolves di innestare il pilota automatico senza correre alcun rischio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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