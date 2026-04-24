Napoli due giovani feriti nella notte | indagini tra Scampia e Somma Vesuviana

Da 2anews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Napoli, due giovani sono rimasti feriti in episodi separati. Un ragazzo di 18 anni è stato colpito alla gamba a Scampia, mentre un altro di 22 anni è stato ferito alla spalla a Somma Vesuviana. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di entrambi gli episodi.

Un 18enne colpito alla gamba a Scampia e un 22enne ferito alla spalla a Somma Vesuviana: episodi distinti su cui indagano carabinieri e polizia. Notte di violenza tra Napoli e provincia, dove due giovani sono rimasti feriti in circostanze diverse. I fatti sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Poco dopo le 2 i carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti all’ospedale CTO, dove era stato trasportato un 18enne con una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. Il ragazzo è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un secondo episodio si è verificato a Somma Vesuviana.🔗 Leggi su 2anews.it

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