Napoli-Cremonese riecco Rrahmani dal 1? Il kosovaro torna dopo 2 mesi di stop

Da ilnapolista.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi di assenza a causa di un infortunio al bicipite femorale, il difensore kosovaro torna in campo per la partita tra Napoli e Cremonese, partendo titolare. L'infortunio si era verificato durante la sfida contro la Roma a febbraio, lasciando il reparto difensivo del team con meno soluzioni. La sua presenza dal primo minuto rappresenta un ritorno importante per la formazione partenopea.

Si è sentita eccome la mancanza di Amir Rrahmani, uscito per infortunio contro la Roma a febbraio e colpito anche lui dalla lesione al bicipite femorale: un autentico spauracchio per il Napoli di quest’anno. Stasera, contro la Cremonese, il Napoli potrebbe finalmente ritrovare il perno della sua retroguardia. Ne parla Pasquale Tina su Repubblica. Repubblica fa la tragica conta dei gol subiti senza di lui: I numeri vanno in questa direzione e solitamente non mentono. Senza Amir, gli azzurri hanno incassato 20 gol dei 33 in campionato, 13 su 15 in Champions e uno su due in Coppa Italia. Il totale è semplice: 34 reti subite quando il leader del reparto arretrato non ha giocato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli cremonese riecco rrahmani dal 1 il kosovaro torna dopo 2 mesi di stop
© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese, riecco Rrahmani dal 1?. Il kosovaro torna dopo 2 mesi di stop

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, le ultime di formazione in vista della Cremonese: Alisson e Rrahmani dal 1’

Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani…Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovoNapoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani…Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, riecco Rrahmani: Conte pronto alla mini-rivoluzione; Napoli, riecco Rrahmani dall’inizio domani. Nessun allarme per Lukaku: cosa filtra e quando torna; Conte pronto a puntare su Rrahmani per blindare la difesa; Mezza rivoluzione di Conte, la formazione di Napoli-Cremonese: 5 novità dal 1'.

napoli cremonese napoli cremonese riecco rrahmaniNapoli, missione riscatto contro la Cremonese: torna Rrahmani, Conte cambia la difesaDimenticare il blackout contro la Lazio e riprendersi il secondo posto. Il Napoli di Antonio Conte torna in campo al Maradona contro la Cremonese con un ... cronachedellacampania.it

napoli cremonese napoli cremonese riecco rrahmaniNapoli, le ultime di formazione in vista della Cremonese: Alisson e Rrahmani dal 1’Contro la squadra di Giampaolo per allungare sul 5° posto e blindare la Champions. Stadio esaurito, il Maradona spinge gli azzurri ... gazzetta.it

Trova facilmente notizie e video collegati.