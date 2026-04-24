Dopo due mesi di assenza a causa di un infortunio al bicipite femorale, il difensore kosovaro torna in campo per la partita tra Napoli e Cremonese, partendo titolare. L'infortunio si era verificato durante la sfida contro la Roma a febbraio, lasciando il reparto difensivo del team con meno soluzioni. La sua presenza dal primo minuto rappresenta un ritorno importante per la formazione partenopea.

Si è sentita eccome la mancanza di Amir Rrahmani, uscito per infortunio contro la Roma a febbraio e colpito anche lui dalla lesione al bicipite femorale: un autentico spauracchio per il Napoli di quest’anno. Stasera, contro la Cremonese, il Napoli potrebbe finalmente ritrovare il perno della sua retroguardia. Ne parla Pasquale Tina su Repubblica. Repubblica fa la tragica conta dei gol subiti senza di lui: I numeri vanno in questa direzione e solitamente non mentono. Senza Amir, gli azzurri hanno incassato 20 gol dei 33 in campionato, 13 su 15 in Champions e uno su due in Coppa Italia. Il totale è semplice: 34 reti subite quando il leader del reparto arretrato non ha giocato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese, riecco Rrahmani dal 1?. Il kosovaro torna dopo 2 mesi di stop

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