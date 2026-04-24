Napoli-Cremonese probabili formazioni | dubbio Hojlund

La 34esima giornata di Serie A inizia con la partita tra Napoli e Cremonese, in programma alle 20.45 allo stadio Maradona. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Tra i giocatori in dubbio per questa sfida c’è Hojlund, che potrebbe scendere in campo o restare in panchina in base alle decisioni dell’ultimo minuto.

La 34esima giornata di Serie A si apre con Napoli-Cremonese, in campo alle 20.45 al Maradona (diretta tv Dazn). Qui le probabili formazioni. Per Conte ballottaggi tra Olivera e Beukema e tra Hojlund (non al top) e Giovane. Giampaolo con due dubbi: Floriani o Babieri, Grassi o Bondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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LAZIO-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI

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