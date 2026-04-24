Musica a San Massimo il concerto alla Cappella universitaria
Domenica 26 aprile alle ore 17.30 si terrà un concerto alla Cappella universitaria San Massimo, in vicolo San Massimo 2 a Padova. L’evento fa parte della serie di concerti “Musica a San Massimo” promossa dalla stessa cappella. L’appuntamento è rivolto a chi desidera ascoltare musica nel suggestivo contesto storico dell’edificio. L’ingresso è previsto a partire dall’orario indicato.
Domenica 26 aprile alle ore 17.30 appuntamento con i concerti “Musica a San Massimo proposti dalla cappella universitaria San Massimo, in vicolo San Massimo 2 a Padova.Per il ciclo di concerti “Musica a San Massimo” viene proposto il concerto con musiche di A. Vivaldi, L. van Beethoven”, con la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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