Multe nessuno ha incassato quanto Trento nel 2025

Da trentotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il comune di Trento ha raccolto 7,6 milioni di euro attraverso multe e sanzioni, risultando così il più redditizio tra i paesi trentini. Questa cifra è stata comunicata da un’analisi condotta dall’azienda Facile, che ha confrontato i proventi derivanti da sanzioni amministrative tra diverse località della regione. Non sono stati riportati altri dettagli sul numero di infrazioni o sui tipi di violazioni che hanno contribuito a questo risultato.

Con la cifra di 7,6 milioni di euro, Trento è il comune trentino che, nel 2025, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni: è quanto riferisce l’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Il capoluogo nostrano è avanti.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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