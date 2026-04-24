Nel Mugello si prepara un fine settimana ricco di attività sportive, con oltre 300 eventi in programma tra Borgo San Lorenzo e le zone circostanti. La manifestazione, chiamata Vivilosport, si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2026 e coinvolgerà più di cento società sportive locali. Le iniziative si terranno in diverse aree del territorio, offrendo un calendario vario di attività per gli appassionati di sport di tutte le età.

? Cosa sapere Borgo San Lorenzo ospita Vivilosport dal 14 al 17 maggio 2026 con 300 eventi.. Oltre cento società sportive coinvolgeranno tutto il territorio del Mugello con attività diffuse.. Dal 14 al 17 maggio 2026, Borgo San Lorenzo ospiterà la XXXIII edizione di Vivilosport, una manifestazione che si estende per quattro giorni con un palinsesto di oltre 300 eventi tra grandi e piccoli, spaziando dalle ore 8 del mattino fino alla mezzanotte. Il ritorno della Festa Metropolitana dello Sport nel periodo di maggio segna un momento cruciale per il territorio. Mentre gli operai del Cantiere Comunale lavorano già al montaggio delle strutture necessarie, l’organizzazione sta definendo i dettagli per incastrare le numerose proposte all’interno del Foro Boario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello in festa: 300 eventi sportivi tra Borgo e tutto il territorio

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Argomenti più discussi: Vivilosport Mugello torna a Maggio con oltre 300 eventi per la 33ª edizione; Vivilosport 2026: torna a Borgo San Lorenzo la Festa Metropolitana dello Sport.

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