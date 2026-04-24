Un giovane portiere ha già dimostrato un’abilità notevole, facendo il suo debutto in Serie A senza mostrare segni di nervosismo. È stato descritto come un atleta con un autocontrollo eccezionale, capace di superare gli errori senza lasciarsi influenzare. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione per la sicurezza e la maturità dimostrate, caratteristiche che lo rendono un elemento interessante per le analisi future.

"Ha un autocontrollo mostruoso, ha fatto l’esordio in Serie A senza battere ciglio ed è un ragazzo che va oltre gli errori senza farsi condizionare. Sui rigori, inoltre, ha capacità eccezionali". Eccola l’incoronazione di mister Maurizio Sarri a Edoardo Motta, l’ex portiere della Reggiana che ha stupito tutto il mondo del calcio con una prestazione da extraterrestre nella semifinale di Coppa Italia. Il classe 2005 ha infatti trascinato la Lazio al successo sull’Atalanta, prima compiendo un miracolo su Scamacca al 95’ (colpo di testa diretto all’incrocio deviato con indice e medio sulla traversa), poi ha fatto il fenomeno parando 4 rigori su 5 e aprendo ai biancocelesti le porte della finalissima con l’Inter.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motta pararigori vale già più del triplo

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