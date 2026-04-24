Il ministro dello Sport italiano ha dichiarato che non è opportuno considerare la sostituzione dell’Iran ai Mondiali del 2026. La proposta di includere la squadra italiana al posto di quella iraniana è stata respinta con fermezza. La decisione riguarda la posizione ufficiale del governo e non si sono registrate altre autorizzazioni o piani alternativi in merito. Nessun altro dettaglio è stato comunicato su eventuali alternative o procedure future.

2026-04-23 20:21:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il ministro dello Sport italiano ha respinto l’idea che gli Azzurri sostituiscano l’Iran ai Mondiali del 2026 come “non appropriata”. Paolo Zampolli, inviato speciale negli Stati Uniti, ha confermato al Financial Times di aver suggerito al presidente americano Donald Trump l’intervento dell’Italia al posto dell’Iran. La partecipazione dell’Iran alle finali rimane un punto interrogativo nel contesto della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio quando sono stati lanciati attacchi aerei congiunti sulla nazione del Golfo. Dopo essersi qualificato per la quarta Coppa del Mondo consecutiva, l’Iran giocherà tutte e tre le partite della fase a gironi negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Mondiali 2026: il ministro italiano rifiuta il piano per sostituire l’Iran

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